Гранат определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат дал совет красно-белым по усилению состава этим летом.

– Кого не хватает «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство? Какую позицию нужно усиливать?

- Мне кажется, что нужны крайние защитники. Денисов не всегда справляется с этой ролью, а на левом фланге играет номинальный центральный полузащитник.

Также нужен забивной нападающий. У Угальде не пошел прошлогодний сезон, и «Спартаку» было тяжело без яркого нападающего, без нападающего‑снайпера, который завершает атаки.

– Верите, что они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Если состав стабилизируется и будут качественные усиления именно стартового состава, то почему нет? Конечно, смогут бороться.