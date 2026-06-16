Гранат определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат дал совет красно-белым по усилению состава этим летом.
– Кого не хватает «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство? Какую позицию нужно усиливать?
- Мне кажется, что нужны крайние защитники. Денисов не всегда справляется с этой ролью, а на левом фланге играет номинальный центральный полузащитник.
Также нужен забивной нападающий. У Угальде не пошел прошлогодний сезон, и «Спартаку» было тяжело без яркого нападающего, без нападающего‑снайпера, который завершает атаки.
– Верите, что они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне?
– Если состав стабилизируется и будут качественные усиления именно стартового состава, то почему нет? Конечно, смогут бороться.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
- В сезоне-2025/26 столичная команда финишировала четвертой в РПЛ, выиграв при этом FONBET Кубок России.
- Прошлым летом клуб потратил на входящие трансферы 26,98 млн евро, а зимой – еще 3,8 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»