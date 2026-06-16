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  • Гранат определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Гранат определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

16 июня, 21:35
2

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат дал совет красно-белым по усилению состава этим летом.

– Кого не хватает «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство? Какую позицию нужно усиливать?

- Мне кажется, что нужны крайние защитники. Денисов не всегда справляется с этой ролью, а на левом фланге играет номинальный центральный полузащитник.

Также нужен забивной нападающий. У Угальде не пошел прошлогодний сезон, и «Спартаку» было тяжело без яркого нападающего, без нападающего‑снайпера, который завершает атаки.

– Верите, что они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Если состав стабилизируется и будут качественные усиления именно стартового состава, то почему нет? Конечно, смогут бороться.

  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
  • В сезоне-2025/26 столичная команда финишировала четвертой в РПЛ, выиграв при этом FONBET Кубок России.
  • Прошлым летом клуб потратил на входящие трансферы 26,98 млн евро, а зимой – еще 3,8 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир
Комментарии (2)
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oyabun
1781636319
Все дают свои "мудрые" советы, но задачи и так давно определены. Другое дело что мы не видим качественных новых приобретений и не факт что они будут.
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алдан2014
1781651749
Гранат определяет? Я понимаю Мостовой,а этот кто? Ничего
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