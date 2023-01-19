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    Гранат прокомментировал слова Орлова о том, что Черчесов предал профессию тренера

    Экс-защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова журналиста Геннадия Орлова о том, что выступление России на ЧМ-2018 было вспышкой.

    «Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.

    Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС. А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание – это личное мнение Геннадия Орлова.

    Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение. Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», – сказал Гранат.

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    Источник: Metaratings

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