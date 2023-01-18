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  • Орлов – о Черчесове: «Он предал профессию. Я ему этого никогда не прощу»

Орлов – о Черчесове: «Он предал профессию. Я ему этого никогда не прощу»

18 января 2023, 20:47
19

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему российские футболисты не добиваются большого успеха. По его мнению, это вина тренеров.

«Для того, чтобы наши футболисты вырастали, нужно поменять методику в тренировочной работе и добиться того, чтобы игроки девяносто минут держали темп. Они получают зарплаты, похожие на европейские, но тренируются совсем не так. А это уже вина тренеров. Поэтому у нас произошел системный сбой.

Последний успех на чемпионате мира 2018 года – это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта? На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию.

Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы. Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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ScarlettOgusania
1674064329
Черчесов работает сейчас в Ференцвароше и ему пофигу "прощение" Гены-флюгера)
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Вомбат
1674067216
Старость не радость.
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ilichkadr
1674067631
Прав Орлов. Сборная показала достойную игру, завоевала медали на ЧМ? Нет. Экскурс и историю: ЧМ-1966 г. , бронза за 4-е место. ЗМС - 0, хотя по тем временам это было огромное достижение. Не окажись сборная СССР в девятером в полуфинале со сборной ФРГ (был удалён И. Численко и травмирован И. Сабо), то неизвестно как бы закончилась игра. Олимпиада 1988 г., золото, ЗМС - 19. За завоевание «серебра» чемпионата Европы 1988 звания ЗМС были удостоены 6 футболистов,
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Азбука
1674070769
Раньше писали комменты только прочитав заголовок статьи, а теперь лишь увидев фамилию автора. Обсуждать смысл написанного становится для большинства непосильной задачей и признаком дурного тона.
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DOCTOR PENALTY
1674072714
Аплодисменты Орлову.
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mihail200606
1674075427
Чешую несёт опять...Черчесов был максимально прагматичен на том ЧМ, какой был материал с таким и работал,выжал максимум вроде..не фанат его, как человек он не особо приятен..но что он там предал? ажиотаж то был конечно излишний по поводу нашей сборной, ниче особенного сборная не показала, с Хорватией матч один был хорошего качества.. ну дали и дали ЗМС, не ахти какое звание.. но в общем то и других спортсменов можно понять,им за победы даже меньше достаётся.. но тут уж так сложилось,что футбол побогаче
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Дядя Серёжа
1674099980
ЗМС незаслуженно, но Черчес при чём? Молодым пацанам гарантировали повышенную пенсию, до неё ещё дожить надо, почему он должен был протестовать
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