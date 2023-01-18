Орлов – о Черчесове: «Он предал профессию. Я ему этого никогда не прощу»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему российские футболисты не добиваются большого успеха. По его мнению, это вина тренеров.

«Для того, чтобы наши футболисты вырастали, нужно поменять методику в тренировочной работе и добиться того, чтобы игроки девяносто минут держали темп. Они получают зарплаты, похожие на европейские, но тренируются совсем не так. А это уже вина тренеров. Поэтому у нас произошел системный сбой.

Последний успех на чемпионате мира 2018 года – это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта? На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию.

Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы. Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», – сказал Орлов.

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