Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орлов – о Черчесове: «Он предал профессию. Я ему этого никогда не прощу»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему российские футболисты не добиваются большого успеха. По его мнению, это вина тренеров.

    «Для того, чтобы наши футболисты вырастали, нужно поменять методику в тренировочной работе и добиться того, чтобы игроки девяносто минут держали темп. Они получают зарплаты, похожие на европейские, но тренируются совсем не так. А это уже вина тренеров. Поэтому у нас произошел системный сбой.

    Последний успех на чемпионате мира 2018 года – это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта? На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию.

    Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы. Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», – сказал Орлов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Орлов: «Как можно было назначить Гаранина в «Сочи» и Олича в ЦСКА?» 3
    Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено» 15
    Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое» 21
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17495

      ilichkadr 2 минуты назад

      Прав Орлов. Сборная показала достойную игру, завоевала медали на ЧМ? Нет. Экскурс и историю:
      ЧМ-1966 г. , бронза за 4-е место. ЗМС - 0, хотя по тем временам это было огромное достижение. Не окажись сборная СССР в девятером в полуфинале со сборной ФРГ (был удалён И. Численко и травмирован И. Сабо), то неизвестно как бы закончилась игра.
      Олимпиада 1988 г., золото, ЗМС - 19.
      За завоевание «серебра» чемпионата Европы 1988 звания ЗМС были удостоены 6 футболистов,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12224

      Вомбат 9 минут назад

      Старость не радость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      ScarlettOgusania 57 минут назад

      Черчесов работает сейчас в Ференцвароше и ему пофигу "прощение" Гены-флюгера)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Болотоход 1 час назад

      Позвоните в клинику срочно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11