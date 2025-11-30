Гранат отреагировал на возможное назначение Талалаева в «Спартак»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможном назначении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Талалаева предложили «Спартаку» и «Динамо».

«Хорошее было бы назначение? Не знаю, можно попробовать. Одно дело – работать с командой, которую ты вывел в РПЛ или которая до этого была середняком, другое дело – работать с грандом нашего чемпионата. Это совсем другие футболисты, совсем другая ответственность. Если Талалаева назначат – будет интересно», – сказал Гранат.