Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил сумму штрафов в этом сезоне. Она составила миллион рублей.
«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали – я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно – штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьeзно.
Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», – сказал Талалаев.
- РФС штрафовал Талалаева 20 августа 2025 года на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.
- После матча со «Спартаком» его дисквалифицировали на 3 игры за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного арбитра.
- По итогам встречи с ЦСКА Талалаева дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 300 тысяч.
Источник: «Чемпионат»