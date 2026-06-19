Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил сумму штрафов в этом сезоне. Она составила миллион рублей.

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали – я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно – штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьeзно.

Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», – сказал Талалаев.