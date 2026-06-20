Талалаев прокомментировал провал Сауся в «Спартаке»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил стартовый отрезок Владислава Сауся в «Спартаке».

«Трети чемпионата для серьeзных выводов мало. Понятно, что на адаптацию Влада повлияли более высокий уровень конкуренции и повреждение. У Сауся и раньше были кое-какие проблемы с голеностопом, иногда играл на обезболивающих, мы давали ему паузы.

А в «Спартаке» он выпал из-за травмы на несколько матчей. Если же говорить более глобально, многое зависит от мотивации, задач, которые ставят перед собой ребята», – сказал Талалаев.