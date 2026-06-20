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Талалаев прокомментировал провал Сауся в «Спартаке»

Вчера, 21:13
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил стартовый отрезок Владислава Сауся в «Спартаке».

«Трети чемпионата для серьeзных выводов мало. Понятно, что на адаптацию Влада повлияли более высокий уровень конкуренции и повреждение. У Сауся и раньше были кое-какие проблемы с голеностопом, иногда играл на обезболивающих, мы давали ему паузы.

А в «Спартаке» он выпал из-за травмы на несколько матчей. Если же говорить более глобально, многое зависит от мотивации, задач, которые ставят перед собой ребята», – сказал Талалаев.

  • В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
  • В составе красно-белых он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
  • Саусь со «Спартаком» стал обладателем FONBET Кубка России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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oyabun
1781980142
Очень не хотелось бы, чтобы Саусь повторил судьбу Самошникова в Спартаке. Надеюсь все его травмы останутся позади и Влад ещё покажет себя в команде с лучшей стороны.
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Strige
1781984329
Это же Спартак.. больше добавить нечего )))
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Странник 09
1782010101
Про какой провал идёт речь?
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Срамтак звенит
1782012745
Зато стал обладателем Кубка России.
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