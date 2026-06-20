Талалаев прокомментировал провал Сауся в «Спартаке»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил стартовый отрезок Владислава Сауся в «Спартаке».
«Трети чемпионата для серьeзных выводов мало. Понятно, что на адаптацию Влада повлияли более высокий уровень конкуренции и повреждение. У Сауся и раньше были кое-какие проблемы с голеностопом, иногда играл на обезболивающих, мы давали ему паузы.
А в «Спартаке» он выпал из-за травмы на несколько матчей. Если же говорить более глобально, многое зависит от мотивации, задач, которые ставят перед собой ребята», – сказал Талалаев.
- В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
- В составе красно-белых он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
- Саусь со «Спартаком» стал обладателем FONBET Кубка России.
Источник: «Чемпионат»