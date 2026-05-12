Талалаев ответил, чего лишился Саусь, сменив «Балтику» на «Спартак»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о спаде Владислава Сауся.

В январе фланговый полузащитник ушел из калининградского клуба в «Спартак».

Красно-белые заплатили за него 3,8 миллиона евро.

В составе московской команды Саусь поучаствовал в 4 матчах, проведя на поле 65 минут.

– У Сауся откровенно грустная весна. Ему стоило остаться в «Балтике» до конца сезона? Или в чeм причина?

– Вы в каком издании сейчас работаете? Сколько получаете денег?

– Не думаю, что могу об этом говорить.

– Так же и я – про игроков других команд не могу говорить. Просто если вам предложат в 10 раз больше и это контракт жизни или позовут в другое издание, вы пойдeте? Ну или хотя бы задумаетесь? В 10 раз больше.

– Возможно. Переговоры проведeм.

– Я дал вам просто намeк. А решение принимает всегда конкретно футболист.

Но я уверен, что если бы Саусь остался у нас, то он, скорее всего, либо сейчас уже сыграл бы за сборную, либо был бы твeрдым кандидатом на последующие матчи летом.