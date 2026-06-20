Акинфеев прокомментировал назначение Игдисамова в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о решении клуба сохранить на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Игдисамов – хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные. А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться», – сказал Акинфеев.