Акинфеев прокомментировал назначение Игдисамова в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о решении клуба сохранить на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова.
«Игдисамов – хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные. А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться», – сказал Акинфеев.
- 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина