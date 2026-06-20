Реакция агента Нгамале на новость об уходе из «Динамо»

Агент игрока «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен отреагировал на информацию, что камерунец покидает клуб.
«Спустя четыре года Москва уже является домом для Муми, и мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо» и его сотрудникам. В настоящее время Муми является свободным игроком, и мы думаем о правильном шаге для него.
Все последние публикации в СМИ – всего лишь спекуляция», – сказал Горен.
- Муми не вернулся в расположение бело-голубых после летнего отпуска.
- В прошедшем сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- Он выступает за «Динамо» с 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»