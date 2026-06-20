«Акрон» избавился от 3-кратного чемпиона России

Вратарь Александр Васютин покинул «Акрон» по истечении срока контракта, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.
«Благодарим футболиста за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написал клуб.
- Васютин присоединился к «Акрону» 1 июля 2024 года. В завершившемся сезоне-2025/26 31-летний голкипер провел за команду пять матчей и пропустил 11 мячей. Рыночная стоимость вратаря, по оценке Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.
- В минувшем сезоне «Акрон» финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав 27 очков. В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе тольяттинцы одолели «Ротор» по сумме двух встреч (2:1) и сохранили прописку в элите российского футбола.
- Васютин 3 раза брал РПЛ с родным «Зенитом».
Источник: телеграм-канал «Акрона»