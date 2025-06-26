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РПЛ 2026/2027
Команды
Акрон
Александр Васютин
€ 600 тыс
Александр Васютин
Акрон
4 марта 1995 (31)
#78 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Акрон» избавился от 3-кратного чемпиона России
20 июня
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
2025.06.26 13:58
1
Тренер «Акрона» рассказал о состоянии вратаря Васютина, получившего травму головы
2025.05.11 20:35
Видео
«Спартак» не реализовал пенальти во втором матче РПЛ подряд
2025.04.19 15:42
2
Вратарь «Акрона» пропустит матч с ЦСКА
2025.03.13 08:29
Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.12.09 18:52
5
Бывший вратарь «Зенита» не сыграет против петербуржцев в матче Кубка России
2024.10.02 08:10
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
Васютин объяснил, почему «Зенит» считают позором российского футбола
2024.09.07 17:38
57
Агент Васютина объяснил, почему вратарь не играет за «Акрон»
2024.08.06 08:18
3
Васютин прокомментировал трансфер в «Акрон»
2024.06.23 12:19
1
«Акрон» объявил о переходе вратаря «Зенита»
2024.06.21 15:15
8
Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»
2024.06.20 06:04
Фото
«Зенит» объявил о расставании с голкипером
2024.06.04 11:14
2
«Зенит» рассматривает двух вратарей
2024.05.28 21:21
5
«Ростов» сделал предложение голкиперу «Зенита»
2024.05.28 08:06
8
Раскрыты планы «Зенита» по подписанию зимой нового вратаря
2023.12.06 18:42
4
Вратарь «Зенита» хочет уйти из клуба – им интересуются в Швеции и Дании
2023.11.19 18:20
3
Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина
2023.10.15 16:05
5
Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»
2023.07.11 22:25
2
Два топ-клуба Швеции интересуются вратарем «Зенита»
2023.04.17 15:59
5
«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА
2023.03.16 17:25
4
У Васютина во время серии пенальти с «Динамо» была шпаргалка, как будут бить соперники
2023.03.16 15:39
8
Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
2023.03.15 20:53
Агент Васютина прояснил будущее вратаря в «Зените»
2023.01.02 10:33
1
«Зенит» объявил о возвращении Васютина из «Юргордена»
2022.11.25 14:36
1
Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита»
2022.10.14 18:50
2
Вратарь «Юргордена» Васютин: «После 24 февраля шведы ко мне относятся позитивно, по-доброму. Все открыты и готовы помочь»
2022.06.19 12:52
«Зенит» не будет досрочно возвращать Васютина из аренды в «Юргордене»
2022.05.26 18:21
«Зенит» на год продлил аренду Васютина в «Юргордене»
2022.01.10 21:41
2
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