Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»

Российский вратарь Александр Васютин, покинувший «Зенит», выпустил прощальный пост в социальных сетях.
«Родной Город! Родная Команда! От всей души хочу поблагодарить вас за все те моменты, которые мы прошли вместе. До новых встреч, Петербург!» – написал Васютин в социальной сети.
- 29-летний страж ворот Александр Васютин является выпускником академии «Зенита». В майке своего родного клуба россиянин провел 12 поединков. В них игрок пропустил 13 голов. В активе Александра 4 «сухих» матча.
- Отметим, что Васютин долгое время выступал за границей. Он защищал цвета «Лахти» из Финляндии, норвежского «Сарпсборга» и шведского «Юргордена».
- Недавно было объявлено, что контракт Васютина с «Зенитом» закончился. Голкипер пребывает в статусе свободного агента.