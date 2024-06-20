Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»

Российский вратарь Александр Васютин, покинувший «Зенит», выпустил прощальный пост в социальных сетях.

«Родной Город! Родная Команда! От всей души хочу поблагодарить вас за все те моменты, которые мы прошли вместе. До новых встреч, Петербург!» – написал Васютин в социальной сети.