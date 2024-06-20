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    Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»

    Российский вратарь Александр Васютин, покинувший «Зенит», выпустил прощальный пост в социальных сетях.

    «Родной Город! Родная Команда! От всей души хочу поблагодарить вас за все те моменты, которые мы прошли вместе. До новых встреч, Петербург!» – написал Васютин в социальной сети.

    • 29-летний страж ворот Александр Васютин является выпускником академии «Зенита». В майке своего родного клуба россиянин провел 12 поединков. В них игрок пропустил 13 голов. В активе Александра 4 «сухих» матча.
    • Отметим, что Васютин долгое время выступал за границей. Он защищал цвета «Лахти» из Финляндии, норвежского «Сарпсборга» и шведского «Юргордена».
    • Недавно было объявлено, что контракт Васютина с «Зенитом» закончился. Голкипер пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: Социальные сети Александра Васютина

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