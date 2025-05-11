Тренер «Акрона» рассказал о состоянии вратаря Васютина, получившего травму головы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

– Можно поздравить и с победой и с тем, что команда точно остается в РПЛ?

– В том числе, и с хорошей игрой, характером, волей, правильным отношением к игре. Футболисты – большие молодцы, и они сегодня, безусловно, заслужили победу.

Что касается замены Лончара, мы понимали, что надо перестраиваться. Со стороны соперника было слишком большое давление в виде длинных передач. Нам надо было добавлять в оборону игрока, освежить эту ситуацию в тактическом плане. У нас это здорово получилось. А что это был Лончар, это просто было принято такое решение.

По красной карточке Беншимоля – ее надо в данной ситуации пробовать отменить. Мы считаем, что в такой ситуации нельзя было ее показывать. На наш взгляд. Посмотрим еще раз. Мы готовы к разным сложностям, есть футболисты, которые заменят.

– За счет чего удалось переломить эту игру?

– Характера, воли, правильных действий и в атаке, и в переходной фазе. За счет футбола.

– Как состояние Васютина?

– Подозреваем, что есть небольшое сотрясение. Скорее всего, это вызвано столкновением. Посчитали, что нельзя рисковать.

Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, всем, кто рядом с нами. Хочется поздравить с днем рождения одного из самых великих тренеров России Юрий Семина. Безумно благодарен ему. Дай бог ему здоровья, благодати, он великий человек.