Тренер «Акрона» рассказал о состоянии вратаря Васютина, получившего травму головы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
– Можно поздравить и с победой и с тем, что команда точно остается в РПЛ?
– В том числе, и с хорошей игрой, характером, волей, правильным отношением к игре. Футболисты – большие молодцы, и они сегодня, безусловно, заслужили победу.
Что касается замены Лончара, мы понимали, что надо перестраиваться. Со стороны соперника было слишком большое давление в виде длинных передач. Нам надо было добавлять в оборону игрока, освежить эту ситуацию в тактическом плане. У нас это здорово получилось. А что это был Лончар, это просто было принято такое решение.
По красной карточке Беншимоля – ее надо в данной ситуации пробовать отменить. Мы считаем, что в такой ситуации нельзя было ее показывать. На наш взгляд. Посмотрим еще раз. Мы готовы к разным сложностям, есть футболисты, которые заменят.
– За счет чего удалось переломить эту игру?
– Характера, воли, правильных действий и в атаке, и в переходной фазе. За счет футбола.
– Как состояние Васютина?
– Подозреваем, что есть небольшое сотрясение. Скорее всего, это вызвано столкновением. Посчитали, что нельзя рисковать.
Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, всем, кто рядом с нами. Хочется поздравить с днем рождения одного из самых великих тренеров России Юрий Семина. Безумно благодарен ему. Дай бог ему здоровья, благодати, он великий человек.
- Голы у «Акрона» забили Дмитрий Пестряков на 17-й минуте, Ифет Джаковац на 45+4-й и Владимир Хубулов на 85-й. У «Ахмата» отличились Амин Талаль на 8-й и Георгий Мелкадзе на 72-й.
- Вратарь «Акрона» Александр Васютин получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве.
- Тольяттинский клуб занимает 9-е место с 35 очками после 28 матчей. Команда обезопасила себя от вылета и попадания в стыковые игры.