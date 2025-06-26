Названы 20 претендентов на приз имени Яшина

Газета «Коммерсантъ» опубликовала список номинантов на приз имени Льва Яшина, который с 1960 года вручается лучшему вратарю российского футбольного сезона.
В прошлом сезоне награду получил Матвей Сафонов.
20 претендентов на приз имени Яшина:
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Денис Адамов («Зенит»)
- Игорь Акинфеев (ЦСКА)
- Александр Васютин («Акрон»)
- Давид Волк («Динамо Мх»)
- Виталий Гудиев («Факел»)
- Никита Кокарев («Химки»)
- Илья Лантратов («Локомотив»)
- Евгений Латышонок («Зенит»)
- Игорь Лещук («Динамо»)
- Иван Ломаев («Крылья Советов»)
- Андрей Лунев («Динамо»)
- Александр Максименко («Спартак»)
- Никита Медведев («Пари НН»)
- Антон Митрюшкин («Локомотив»)
- Богдан Москвичев («Оренбург»)
- Евгений Ставер («Рубин»)
- Владислав Тороп (ЦСКА)
- Гиорги Шелия («Ахмат»)
- Рустам Ятимов («Ростов»)
Источник: «Коммерсантъ»