Названы 20 претендентов на приз имени Яшина

Газета «Коммерсантъ» опубликовала список номинантов на приз имени Льва Яшина, который с 1960 года вручается лучшему вратарю российского футбольного сезона.

В прошлом сезоне награду получил Матвей Сафонов.

20 претендентов на приз имени Яшина: