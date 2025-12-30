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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Челябинск
Иван Ломаев
€ 500 тыс
Иван Ломаев
Челябинск
21 января 1999 (27)
#1 | Вратарь
185 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
4 июня
1
Фото
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
19 февраля
2
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
12 января
Российский вратарь может перейти из РПЛ в иностранный клуб
7 января
3
Фото
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 3,5 месяца назад
2025.12.27 01:39
2
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
Ломаев подписал контракт с клубом РПЛ
2025.09.11 20:51
2
У экс-вратаря «Крыльев» Ломаева появился вариант в РПЛ
2025.09.11 17:51
2
Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев интересен испанским клубам
2025.08.01 20:33
1
Трансфер Ломаева в клуб стоматолога сорвался
2025.07.24 14:15
2
Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев пополнит европейский клуб, которым владеет стоматолог
2025.07.20 23:58
1
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
2025.06.26 13:58
1
Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе
2025.06.25 09:08
2
Вратарь «Крыльев Советов» рискует пропустить остаток сезона
2025.03.25 13:47
Источник: игроков «Крыльев» принудили записать видео в поддержку «Чистого спорта»
2024.12.09 15:56
1
Реакция футболистов «Крыльев Советов» на коррупционный скандал в российском судействе
2024.11.27 20:50
2
Видео
Ломаев прокомментировал травму, полученную при отражении пенальти
2024.11.26 16:56
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.25 14:04
4
«Крылья Советов» рассказали о состоянии Ломаева
2024.11.25 08:31
1
Тренер «Крыльев» – о травме Ломаева: «Пока прогноз неутешительный»
2024.11.24 17:59
Видео
Вратарь «Крыльев» рассказал о травме, полученной при отражении пенальти от «Ахмата»
2024.11.24 17:14
2
Видео
Вратарский анализ Нигматуллина по голу Кордобы с 38 метров
2024.10.29 12:53
10
Ломаев рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в Самаре
2024.08.19 06:16
6
«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев»
2024.06.27 11:06
9
Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог победить «Крылья»
2024.03.30 16:47
12
«Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей
2024.02.02 18:54
13
Ломаев назвал самого умного форварда РПЛ
2024.01.31 20:52
2
Ломаев оценил решение Кругового покинуть «Зенит»
2024.01.31 19:13
2
Вратарь «Крыльев Советов» сказал, от чего будет зависеть участие команды в борьбе за медали
2024.01.31 09:44
1
2
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