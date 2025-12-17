«Сочи» может продать двух игроков

«Сочи» в зимнее трансферное окно готов рассматривать предложения о продаже вратаря Ивана Ломаева и вингера Романа Пасевича. Обоих игроков предлагают клубам Первой лиги.
Беларус Пасевич выступает за словенскую «Муру» на правах аренды. Зимой он вернется в расположение «Сочи».
Ломаев перешел в клуб в сентябре, после того как южан возглавил Игорь Осинькин, с которым вратарь работал в «Крыльях Советов» и «Чертаново».
26-летний Пасевич в этом сезоне провел за «Муру» 9 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
- Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2027 года.
26-летний Ломаев в этом сезоне провел за «Сочи» 3 матча, пропустил 10 голов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
- Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2026 года.
Источник: Metaratings.ru