«Сочи» может продать двух игроков

«Сочи» в зимнее трансферное окно готов рассматривать предложения о продаже вратаря Ивана Ломаева и вингера Романа Пасевича. Обоих игроков предлагают клубам Первой лиги.

Беларус Пасевич выступает за словенскую «Муру» на правах аренды. Зимой он вернется в расположение «Сочи».

Ломаев перешел в клуб в сентябре, после того как южан возглавил Игорь Осинькин, с которым вратарь работал в «Крыльях Советов» и «Чертаново».

26-летний Пасевич в этом сезоне провел за «Муру» 9 матчей, забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2027 года.

26-летний Ломаев в этом сезоне провел за «Сочи» 3 матча, пропустил 10 голов.