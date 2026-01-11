Известен размер неустойки Рахимова за увольнение из «Рубина»

Главный тренер Рашид Рахимов получит компенсацию за увольнение из «Рубина».

«Рахимов получит 36 миллионов рублей за увольнение из «Рубина»: это зарплата (65 тысяч евро или ≈6 миллионов рублей/месяц) за полгода до конца контракта.

Рашид вернулся после новогодних каникул из Австрии в Москву и в понедельник, 12 января, прибудет в столицу Татарстана, чтобы принять решение руководства о своей отставке», – написал источник.