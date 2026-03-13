  • Новости
  • В РФС оценили ситуацию с офсайдными линиями в РПЛ: «Судьи их не от руки рисуют»

В РФС оценили ситуацию с офсайдными линиями в РПЛ: «Судьи их не от руки рисуют»

13 марта, 10:07
7

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал проблемы с офсайдными линиями в матчах чемпионата России.

– Президент РПЛ Александр Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?

– С Александром Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.

Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда – это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много.

Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию.

При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля [центральная часть выше периферийной для более эффективного дренажа]. Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.

Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. [Председатель судейского комитета РФС] Павел Каманцев и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.

У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Александром Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам.

Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Комментарии (7)
andr45
1773386371
«Судьи их не от руки рисуют», а от кошелька)
...уефан
1773387435
..."Было б тело, будет и дело"...
Good_win_ФКСМ
1773389382
"...программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля.." вот нет предела наглости и глупости у чинуш - ставленников бом.жарни))) уж как "не от руки" пририсовывают бом.жам "нужные" линии горе-программисты из бом.жарни, что сидят на аутсорсе в РФС, РПЛ - Балтика не даст соврать))))
Литейный 4 (returned)
1773390433
Весь судейский корпус харчевался у Фердуна, а теперь в мазуте. Гыгыгы
Константин-Шапкин-google
1773391034
Конечно камеры развешанные на каждом столбе нужнее. Они доход приносят. А здесь свой доход и мухлёж в нужную сторону. Если они хотя-бы вид сверху показывали. Но зачем? Лучше отменить обсуждение этих линий вообще. Клоуны придворные!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773391467
РФСПРФ сегодня Пятница, 13 ❝ Когда люди дают советы, они говорят сами с собой. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
R_a_i_n
1773392628
Мы-то думали нам найопывают, а это оказывается поле кривое и линзы фокус не верно передают.
