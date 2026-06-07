В семье Тюкавина исключили отъезд в чемпионаты уровня Турции и Польши

Александр Тюкавин, папа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

– Сейчас все чаще говорят о возможном отъезде Кости в Европу. Как к этому относитесь?

– Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных – 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих моментов. К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет.

Но главное в этом деле – клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола.