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  • В семье Тюкавина исключили отъезд в чемпионаты уровня Турции и Польши

В семье Тюкавина исключили отъезд в чемпионаты уровня Турции и Польши

Сегодня, 12:44
4

Александр Тюкавин, папа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

– Сейчас все чаще говорят о возможном отъезде Кости в Европу. Как к этому относитесь?

– Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных – 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих моментов. К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет.

Но главное в этом деле – клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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FFR
1780826342
Да никуда он не поедет, будет валять дурака в РПЛ.
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Боцман59rus
1780826739
_ обо чемпионата выше РПЛ по уровню, Турецкий так точно, конечно не поедет, лавочники за 20 лямов там не нужны
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Бумбраш
1780827256
Похоже в семье тюкаши страдают от какой-то неведомой болезни..
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Plyash
1780827992
Однако , папа у Тюкавина "опекун" похлеще будет , чем у Сычёва Димы . Как бы не сломал парню карьеру , чудище старое . Костя сам разберётся , как ему жить дальше , кули ты лезешь .
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