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Полунезрячая ведущая «Матч ТВ» попала в сложную жизненную ситуацию

Сегодня, 10:48
18

Ведущая «Матч ТВ» Маргарита Юргенсон сообщила о неприятной жизненной ситуации. Сегодня утром она застряла в лифте.

«Доброе утро всем, кто так же, как и я, застрял в лифте!

Я, знаете, уже за эти дни ничему не удивляюсь, потому что они в целом у меня под названием «день-***день» проходят», – написала Юргенсон в телеграм-канале и выложила фото из лифта.

Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.

Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

  • Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
  • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
  • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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evgevg13
1780820597
А какая связь между полунезрячей и застряла в лифте? Типа, по мнению редакторов Бомбы со зрячими или слепыми такого не могло произойти?
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алдан2014
1780821819
Какая потрясающая новость
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Айболид
1780822281
Подумаешь трагедия ! Полчаса-час раздумий и на свободу с чистой совестью(и штанами ).
Ответить
NewLife
1780823248
Хорошо что интернет не застрял😆
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Skull_Boy
1780823421
Где тут новости про футбол тупой админ
Ответить
Серёга-Динамовец
1780823501
Какие же тупорылые новости!
Ответить
Plyash
1780825830
Жди , моя хорошая , сейчас приеду к тебе , освобожу из заключения вместе с грудью , которой ещё теснее . Затем грудь будем освобождать вместе , сообща ...потерпи .
Ответить
Бумбраш
1780826930
Полудебильные редакторы полусайта публикуют полутурые полуновости...видимо редактор полугомик)))
Ответить
Боцман59rus
1780826934
_ судя по тому какую шляпу она выкладывает, очевидно в развитии девочка застряла, а не в лифте)))
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...уефан
1780829379
..."полунезрячая" - это обратный перевод с какого на какой?...
Ответить
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