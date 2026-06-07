Полунезрячая ведущая «Матч ТВ» попала в сложную жизненную ситуацию

Ведущая «Матч ТВ» Маргарита Юргенсон сообщила о неприятной жизненной ситуации. Сегодня утром она застряла в лифте.
«Доброе утро всем, кто так же, как и я, застрял в лифте!
Я, знаете, уже за эти дни ничему не удивляюсь, потому что они в целом у меня под названием «день-***день» проходят», – написала Юргенсон в телеграм-канале и выложила фото из лифта.
Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.
Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».
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Источник: «Бомбардир»