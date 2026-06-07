Полунезрячая ведущая «Матч ТВ» попала в сложную жизненную ситуацию

Ведущая «Матч ТВ» Маргарита Юргенсон сообщила о неприятной жизненной ситуации. Сегодня утром она застряла в лифте.

«Доброе утро всем, кто так же, как и я, застрял в лифте!

Я, знаете, уже за эти дни ничему не удивляюсь, потому что они в целом у меня под названием «день-***день» проходят», – написала Юргенсон в телеграм-канале и выложила фото из лифта.

Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.

Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

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