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  • Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.

Девушка в день всех влюбленных показала себя в обтягивающем наряде, акцентирующем грудь.

«Побуду вашей валентинкой», – подписала кадр Маргарита.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

  • Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
  • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
  • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: телеграм-канал Маргариты Юргенсон

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14.02.2025 22:50
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Комментарии (33)
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fakeid
1739564569
тарелочница, будущая онлифанщица.
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NewLife
1739565504
Будешь бомбардирской силиконкой))
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The only one
1739571594
валентинка по вызову?
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Дед otmoros
1739582504
Ну всё! Все мастурбеки начнут лысого гонять. А Зюбе показали? Перешлите ему фотку, будет чем звезде на сборах заняться.
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Foxitkuban
1739601855
Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышными имплантами: «Побуду вашей резиновой куклой для фапа, мои маленькие редакторы "Бомбардира"»
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MANCHESTER_RED_MAN
1739602543
Админ похвастался отсутствием мозгов
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slavа0508
1739605740
Губы накачены . груди импланты ...терминатор . только резиновый ...
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odessakmv
1739607012
из своего - только отсутствие мозга
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темирхан
1739608797
резиновые сиськи! девчонки! вы там головой до сих пор не думаете? все резиновое и пластмассовое, это ОТСТОЙ! ГЛАВНОЕ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ! если даже маленькое.
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алдан2014
1739610874
Вот эти замечательные новости,с заголовком: " такая то похвастались грудью",что за персонаж записывает? Школьник 9го класса средней школы?
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