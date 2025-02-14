Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.

Девушка в день всех влюбленных показала себя в обтягивающем наряде, акцентирующем грудь.

«Побуду вашей валентинкой», – подписала кадр Маргарита.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

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