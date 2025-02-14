Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.
Девушка в день всех влюбленных показала себя в обтягивающем наряде, акцентирующем грудь.
«Побуду вашей валентинкой», – подписала кадр Маргарита.
Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».
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