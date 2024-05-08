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    Ведущая «Матч ТВ» назвала самую сексуальную коллегу

    Маргариту Юргенсон, ведущую «Матч ТВ», попросили определить самую сексуальную коллегу. Девушка назвала Ольгу Петрикову.

    «Самая сексуальная ведущая «Матч ТВ»? Отвечаю не задумываясь. Оля Петрикова!» – ответила девушка подписчику в соцсети.

    • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
    • Ей 41 год.
    • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

    Фото: соцсети Ольги Петриковой, скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2024 20:45
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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1715192388
    ..."ведущая *Матч-ТВ*". Куда данная кобылица ведёт этот *Матч-ТВ*?...
    Ответить
    Клим Чугункип
    1715192758
    Это точно про футбол ? Сексуальных коллег или не коллег любой может и на плейбой посмотреть.)))
    Ответить
    Fialet
    1715198656
    Согласен, девка с изюминкой. Только вот не пойму, почему одна баба оценивает сексуальность другой, она что, лесбиянка?
    Ответить
    Aleks-Romanoff-yandex
    1715232466
    Как раньше говорили деды, я бы вдул, чего греха таить)
    Ответить
    romario 94
    1715244927
    Кто все эти чудовища?
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715249940
    Публичный дом, а не спортивный канал
    Ответить
    Бобссон
    1715255831
    Превратили канал в бордель. Понабрали никчёмных полуголых, якобы, журналисток, вся работа которых заключается в том, чтобы улыбаться, строить глазки и иногда объявлять реламную паузу.
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    СПОРТ 21 века
    1715259414
    Она не просто сексуальная, она горячая. У неё взгляд настолько пронзительный и голодный, что во время просмотра всеми известно программы там думаешь далеко не про спорт. Хотя самое интересно, Ольга - настоящая профессиональная спортсменка в прошлом и об этом мало кто знает. Это всё равно что в 40 лет потом Загитову, Косторную или Мамун пригласить. Они будут такими же сексуальными и также иметь в прошлом профессиональную карьеру. Что сказать девки, есть девки они умеют за собой следить. И это, наверное, хорошо... Если бы были не такими, ну как-то скучно было бы особенно противоположной стороне.
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    Влад-Васильев-yandex
    1715313263
    Ребята, каналы "Матч" - это отвратительное лицо сегодняшнего российского спорта, позорные ведущие и комментаторы, авторы программ и руководство, плоть от плоти двуличной и мерзкой канделакско-кабаевской эскортной братии...
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    Sergey--google
    1715339816
    Подстилки воровские в думах города. И так везде. И не только в думах но и директорами школ, главврачами поликлиник. Где сам вор не может - подстилку засунет
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