Ведущая «Матч ТВ» назвала самую сексуальную коллегу

Маргариту Юргенсон, ведущую «Матч ТВ», попросили определить самую сексуальную коллегу. Девушка назвала Ольгу Петрикову.
«Самая сексуальная ведущая «Матч ТВ»? Отвечаю не задумываясь. Оля Петрикова!» – ответила девушка подписчику в соцсети.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Ей 41 год.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
Фото: соцсети Ольги Петриковой, скриншот эфира «Матч ТВ»
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