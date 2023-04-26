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  • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

26 апреля 2023, 15:56
10

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

Девушка выложила кадры в черном прозрачном платье.

  • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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Источник: телеграм-канал Камили Харисовой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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baggio80
1682516548
Хорошо хоть пока в платьях а не голые фотки выложила )
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шахта Заполярная
1682517232
По сравнению с питерской фигуристкой королева.
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BRAZILES
1682525277
мусульманке ---так нельзя
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paracetamol
1682527611
А рыло все равно свинское.
Ответить
эд100
1682543805
ну хорошо..., футбол и пиво думаю многим понятно, а футбол и вот это?... где связь? давайте тогда и генича с черданцевым приоденем(или разденем) и пофоткаем...
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заткнитемнерот
1682574352
Трансфер в ФК "Онлифанс" когда?
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Бригадный
1682861232
Красава! В натуре, красава. Вот, за это прогрессивная общественность и любит футбол. А совсем не за е...тню с мячом 22-х бугаев на поле.
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