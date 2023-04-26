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    • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка выложила кадры в черном прозрачном платье.

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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    Источник: телеграм-канал Камили Харисовой

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2739

      шахта Заполярная 22 минуты назад

      По сравнению с питерской фигуристкой королева.

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      Рейтинг: +35

      baggio80 34 минуты назад

      Хорошо хоть пока в платьях а не голые фотки выложила )

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