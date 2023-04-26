Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.
Девушка выложила кадры в черном прозрачном платье.
- Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
- В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
- Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе
Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»
Источник: телеграм-канал Камили Харисовой