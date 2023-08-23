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    • 41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым видео.

    41-летняя звезда канала показала себя у бассейна в светлом купальнике.

    Ранее Петрикова впечатлила коллег по эфиру горячим нарядом.

    • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
    • Также она ведет проект на НТВ.
    • В 2011 году Петрикова стала депутатом гордумы Сургута.

    Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

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    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2023 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      Nikita Suarez 12 минут назад

      Шикарная… Из постели бы не вылазил с ней

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