41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым видео.

41-летняя звезда канала показала себя у бассейна в светлом купальнике.

Ранее Петрикова впечатлила коллег по эфиру горячим нарядом.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Также она ведет проект на НТВ.

В 2011 году Петрикова стала депутатом гордумы Сургута.

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