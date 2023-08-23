41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым видео.
41-летняя звезда канала показала себя у бассейна в светлом купальнике.
Ранее Петрикова впечатлила коллег по эфиру горячим нарядом.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Также она ведет проект на НТВ.
- В 2011 году Петрикова стала депутатом гордумы Сургута.
Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе
Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»