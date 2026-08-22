Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча пятого тура РПЛ против ЦСКА.

Железнодорожники уступили в дерби со счетом 2:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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Команда Галактионова опустилась в зону стыков.

«Были моменты, когда и соперник нас простил, были, когда мы могли вернуться в игру. У нас были острые моменты. Понятно, что сейчас не до изысканности, нужен результат.

Нам необходимо иметь терпение и спокойствие, это надо переламывать. Результат давит, нам нужна победа. Мы позволяли сопернику допускать острые моменты, где нас выручал Митрюшкин.

Мы уже неоднократно говорили, что нам жизненно необходимы новые футболисты, потому что мы потеряли огромное количество людей, которые составляли костяк команды.

Замены были запланированы, ребята выходили, чтобы усилять», – сказал Галактионов.