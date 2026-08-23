Губерниев: «Зенит» в Тушино будет играть вторым номером»

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«От «Спартака» в матче с «Зенитом» жду атакующей игры, а от гостей – возможность это все нейтрализовать. Думаю, что «Зенит» в Тушино будет играть вторым номером, с учетом того, что «Спартак» любит комбинировать, и это получается неплохо.

Игра равных соперников, надеюсь, что обе команды будут претендовать на чемпионство. Думаю, что игра будет результативной, а шансы на победу равны», – сказал Губерниев.