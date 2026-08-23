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  • Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы

Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы

23 августа, 01:18
8

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал сумму, за которую готов продать футболку Лионеля Месси.

Они обменялись майками в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) в 2017 году.

– Вы говорили, что не продали футболку Месси за 2 миллиона рублей, а позже вам предлагали 8. За сколько готовы продать?

– Да не продам я ее, успокойтесь. Я просто закинул удочку.

– Обменяли бы ее на квартиру в центре Москвы?

– Ну, смотря какая квартира, ха-ха. Да я вообще не думал об этом, просто хотел узнать, сколько она стоит хотя бы. Пока 8 миллионов рублей предлагали максимально.

– Это мало?

– Конечно, ты что. Больше нужно.

- 50 миллионов?

– Ну да, это уже нормально, готов подумать. Если у кого-то есть такие деньги, пишите мне, обсудим.

  • Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
  • На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
  • В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх.
  • Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Россия Аргентина Глушаков Денис Месси Лионель
Комментарии (8)
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Fin035
1787454225
Всему есть своя цена!
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рылы
1787456723
рыло.
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VPERDIV SPARTAK
1787460933
Придурки
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ТяжелаяАртиллерия
1787462157
Комментарий скрыт модератором
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Garrincha58
1787462342
50 тенге красная цена
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Император Бомжей
1787465529
Пусть сосет самогон! Тут аж 6 футболок, с чемпионата, где Месси стал чемпионом мира, стоит всего то.. А простая футболка, стоит.. Какие он хочет 50 лямов или квартиры? Ознакомьтесь В 2023 году комплект из шести футболок, в которых Месси играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за €7 млн. Это был рекорд по стоимости среди спортивных памятных вещей, проданных на данном аукционе. Кроме того, в 2023 году сообщалось, что форма Месси, в которой футболист играл в матче 18‑го тура чемпионата Франции с «Анже», была продана за более чем 43,5 тыс. евро.
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vick-north-west
1787470532
Пока Месси играет, это максимум ликвидности. Кто сейчас вспомнит про футболки Марадоны, Джеррарда и Зидана?? Спроса уже не будет.
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