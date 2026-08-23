Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал сумму, за которую готов продать футболку Лионеля Месси.

Они обменялись майками в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) в 2017 году.

– Вы говорили, что не продали футболку Месси за 2 миллиона рублей, а позже вам предлагали 8. За сколько готовы продать?

– Да не продам я ее, успокойтесь. Я просто закинул удочку.

– Обменяли бы ее на квартиру в центре Москвы?

– Ну, смотря какая квартира, ха-ха. Да я вообще не думал об этом, просто хотел узнать, сколько она стоит хотя бы. Пока 8 миллионов рублей предлагали максимально.

– Это мало?

– Конечно, ты что. Больше нужно.

- 50 миллионов?

– Ну да, это уже нормально, готов подумать. Если у кого-то есть такие деньги, пишите мне, обсудим.