Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал сумму, за которую готов продать футболку Лионеля Месси.
Они обменялись майками в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) в 2017 году.
– Вы говорили, что не продали футболку Месси за 2 миллиона рублей, а позже вам предлагали 8. За сколько готовы продать?
– Да не продам я ее, успокойтесь. Я просто закинул удочку.
– Обменяли бы ее на квартиру в центре Москвы?
– Ну, смотря какая квартира, ха-ха. Да я вообще не думал об этом, просто хотел узнать, сколько она стоит хотя бы. Пока 8 миллионов рублей предлагали максимально.
– Это мало?
– Конечно, ты что. Больше нужно.
- 50 миллионов?
– Ну да, это уже нормально, готов подумать. Если у кого-то есть такие деньги, пишите мне, обсудим.
- Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх.
- Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: «РБ Спорт»