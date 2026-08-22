Галактионов рассказал, как отнесся к уходу Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай».

– Могли бы раскрыть, какое напутствие дали Батракову?

– Все детали не буду раскрывать. Но когда получил информацию, что договорились о трансфере, позвал его к себе, мы хорошо пообщались, пожелал ему удачи и сказал, что поддерживаю это решение.

И клуб смог выручить хорошие деньги, и он может играть в хорошем клубе, в еврокубках. Мне как тренеру жаль терять такого игрока. Команда с ним тепло попрощалась.