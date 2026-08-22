Петржела вынес вердикт «Спартаку»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионство в сезоне РПЛ-2026/27.

Красно-белые выиграли 3 из 4 стартовых матчей РПЛ, уступив лишь «Краснодару» (1:2).

Их следующий соперник – «Зенит» (23 августа, 20:00 мск).

– В этом сезоне точно нет.

– Сколько еще болельщикам красно-белых ждать чемпионства?

– Как только придет хороший тренер и покажет себя лучше, чем его предшественники.

Но в ближайшее время я совсем не верю в чемпионство «Спартака».