Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петржела вынес вердикт «Спартаку»

22 августа, 20:11
24

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионство в сезоне РПЛ-2026/27.

  • Красно-белые выиграли 3 из 4 стартовых матчей РПЛ, уступив лишь «Краснодару» (1:2).
  • Их следующий соперник – «Зенит» (23 августа, 20:00 мск).

– В этом сезоне точно нет.

– Сколько еще болельщикам красно-белых ждать чемпионства?

– Как только придет хороший тренер и покажет себя лучше, чем его предшественники.

Но в ближайшее время я совсем не верю в чемпионство «Спартака».

Еще по теме:
Петржела оценил перспективы «Зенита» в борьбе за титул в РПЛ 2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы 3
Петржела оценил слова Дзюбы: «Ему давно пора заканчивать»
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Петржела Властимил
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1787418942
Мнение многократного чемпиона России нам очень важно.
Ответить
Красногвардейчик
1787419770
Пока Газпром будет продолжать беспредел в РПЛ, ЗенЫтушка будет ,,королём,, в ней
Ответить
swot1205
1787420233
Эта чепуха только себе может вердикт вынести!
Ответить
...короче
1787421338
...я не уверен, что этот алко-гидрант, в курсе событий и персоналий в РПЛ в текущий момент времени...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1787421365
Они как и много лет будут бороться за свою 6 строчку. Гыгыгы
Ответить
WE ARE FOR PETER
1787422260
Тренеришка то и действительно нулевый
Ответить
Интерес
1787422576
Я бы лучше Петржелу спросил, на какие цифры в казино ставить?
Ответить
ySS
1787424122
Паразиты, он что, до сих пор на зарплате у милдера или так нализывает?) Завтра будет видно, кто и куда и по чём
Ответить
Иван Петров 1986
1787426544
А кто такой этот петержела, и где он сейчас-то?
Ответить
Oldtrafford83
1787462572
Убогие редакторы, хватить уже вывешивать тупые заголовки, как будто Петржела судья Дредд💩
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
14
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
6
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+