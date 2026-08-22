Тренер «Ростова» Альба прокомментировал крупное поражение от «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги проигранного матча пятого тура РПЛ против «Ахмата».
- Команда из Грозного дома победила со счетом 4:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- У «Ахмата» и «Ростова» теперь по 5 очков в таблице лиги.
«Сегодня мы сами подарили игру сопернику. Первый гол после аута… Мы подобрали мяч, потеряли его и пропустили.
Мы не смогли забить наши моменты. Считаю, что мы хорошо тренировались и готовились к этой игре.
Мне понравились замены, у нас были очень хорошие моменты, чтобы забивать больше. Ребята не бросали играть», – сказал Альба.
Источник: «Матч ТВ»