Директор «Локомотива» отреагировал на скандальные слова Баринова про клуб

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов не согласился с резонансным заявлением Дмитрия Баринова.
Ранее полузащитник ЦСКА сказал: «Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Только я первый все это понял».
– Как оцениваете трансфер Батракова в «Галатасарай»?
– Очень хороший.
– Баринов говорил, что все бегут из клуба.
– Я никак не реагирую на это.
– Это действительно так?
– Нет, конечно.
– Сколько новичков будет в это трансферное окно?
– Все узнаете, у нас есть время до 11-го числа [сентября].
- В январе 2026 года Баринов сменил «Локо» на ЦСКА за 2 миллиона евро.
- На этой неделе железнодорожники продали Алексея Батракова и Артема Карпукаса в «Галатасарай» и «Зенит» соответственно.
Источник: «Спорт-Экспресс»