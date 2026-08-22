Директор «Локомотива» отреагировал на скандальные слова Баринова про клуб

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов не согласился с резонансным заявлением Дмитрия Баринова.

Ранее полузащитник ЦСКА сказал: «Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Только я первый все это понял».

– Как оцениваете трансфер Батракова в «Галатасарай»?

– Очень хороший.

– Баринов говорил, что все бегут из клуба.

– Я никак не реагирую на это.

– Это действительно так?

– Нет, конечно.

– Сколько новичков будет в это трансферное окно?

– Все узнаете, у нас есть время до 11-го числа [сентября].