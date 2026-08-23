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Радимов – о победе ЦСКА: «Все могло закончиться разгромом»

23 августа, 11:54
4

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2).

«Счет совсем не отражает то, что было на поле. Большую часть матча игра была в одни ворота. Нельзя сказать, что ЦСКА провел фантастический матч. В центре поля они были сильнее. Если бы команда не уверовала раньше времени в победу, то все могло закончиться разгромом», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Радимов Владислав
Комментарии (4)
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темирхан
1787476322
против разобранного на з/ч Локомотива? да! а вот когда играют против не разобранных, да же против того же Факела, то тут открываются огромные проблемы. + ЦСКА не сыграл еще ни одного матча на выезде.
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biber.ru
1787479254
Прочитав заголовок и прочитав заметку, в очередной раз убедился, здесь верить на слово нельзя.
Ответить
bset
1787479302
Заголовок: "Радимов: «ЦСКА провел фантастический матч»" Новость: "Нельзя сказать, что ЦСКА провел фантастический матч." Бомбардир открывает новые уровни дна))
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bomilazdeshnii
1787486794
Как Митрюшкин Тащил!!!!!
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