Радимов – о победе ЦСКА: «Все могло закончиться разгромом»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2).
«Счет совсем не отражает то, что было на поле. Большую часть матча игра была в одни ворота. Нельзя сказать, что ЦСКА провел фантастический матч. В центре поля они были сильнее. Если бы команда не уверовала раньше времени в победу, то все могло закончиться разгромом», – сказал Радимов.
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 29-й минуте, Кирилл Данилов на 50-й и Матеус Алвес на 68-й. У «Локомотива» отличились Александр Сильянов на 22-й и Сергей Пиняев на 75-й.
- ЦСКА – одна из двух команд, помимо «Краснодара», которая еще не проигрывала в РПЛ в этом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»