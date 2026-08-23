Радимов – о победе ЦСКА: «Все могло закончиться разгромом»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2).

«Счет совсем не отражает то, что было на поле. Большую часть матча игра была в одни ворота. Нельзя сказать, что ЦСКА провел фантастический матч. В центре поля они были сильнее. Если бы команда не уверовала раньше времени в победу, то все могло закончиться разгромом», – сказал Радимов.