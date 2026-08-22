В ЦСКА назвали сроки восстановления Мойзеса, порвавшего кресты

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал тяжелую травму Мойзеса.
- У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.
- ЦСКА планирует отправить его на операцию в Германию.
- Защитник травмировался в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
– Как сказывается потеря Мойзеса?
– Мойзес – один из наших лидеров. В ближайшие месяцев шесть‑семь мы не сможем на него рассчитывать.
Посмотрим, как это скажется. Понятно, что где‑то будет не хватать его физических качеств, но, думаю, мы справимся.
Источник: «Матч ТВ»