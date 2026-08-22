В ЦСКА назвали сроки восстановления Мойзеса, порвавшего кресты

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал тяжелую травму Мойзеса.

У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

ЦСКА планирует отправить его на операцию в Германию.

Защитник травмировался в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

– Как сказывается потеря Мойзеса?

– Мойзес – один из наших лидеров. В ближайшие месяцев шесть‑семь мы не сможем на него рассчитывать.

Посмотрим, как это скажется. Понятно, что где‑то будет не хватать его физических качеств, но, думаю, мы справимся.