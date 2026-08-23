Алвес – о голе «Локомотиву»: «Отдаю ЦСКА то, что недодавал вначале»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о своей игре.
Он забил победный гол красно-синих в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).
«Вышел на хороший уровень футбола и сейчас отдаю команде то, что недодавал вначале. Гол стал большим облегчением для меня.
ЦСКА забил три, но пропустил два? Мы немножко мучаемся от пропущенных голов. Потихоньку начинаем показывать хороший футбол, контролировать ход игры. По ходу чемпионата будем стараться устранять ошибки, которые допускаем в обороне», – сказал Алвес.
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 29-й минуте, Кирилл Данилов на 50-й и Матеус Алвес на 68-й. У «Локомотива» отличились Александр Сильянов на 22-й и Сергей Пиняев на 75-й.
- 21-летний Алвес выступает за ЦСКА с июля 2025 года.
- Бразилец в 33 матчах за москвичей отметился 5 голами и 3 ассистами.
Источник: «РБ Спорт»