Алвес – о голе «Локомотиву»: «Отдаю ЦСКА то, что недодавал вначале»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о своей игре.

Он забил победный гол красно-синих в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

«Вышел на хороший уровень футбола и сейчас отдаю команде то, что недодавал вначале. Гол стал большим облегчением для меня.

ЦСКА забил три, но пропустил два? Мы немножко мучаемся от пропущенных голов. Потихоньку начинаем показывать хороший футбол, контролировать ход игры. По ходу чемпионата будем стараться устранять ошибки, которые допускаем в обороне», – сказал Алвес.