Тренер ЦСКА объяснил, почему Баринов не играет с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал отсутствие Дмитрия Баринова в стартовом составе на дерби с «Локомотивом».

Команды встречаются в пятом туре чемпионата России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «ВЭБ Арене».

Баринов – бывший капитан «Локо». Он перешел в ЦСКА прошлой зимой.

– Понятно, что заменить Батракова и Карпукаса «Локомотиву» будет тяжело, но они остаются командой с очень сильными исполнителями.

– Наверняка болельщики ожидали увидеть Баринова в стартовом составе.

– Нам нужны несколько другие качества в середине поля, но он может выйти по ходу игры.