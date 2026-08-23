Защитник ЦСКА Данилов установил рекорд РПЛ

Игрок ЦСКА Кирилл Данилов забил «Локомотиву» (3:2) в пятом туре чемпионата России.
Он отличился на 50-й минуте прямым ударом со штрафного.
19-летний Данилов стал самым молодым защитником, забившим со штрафного в РПЛ. Он побил рекорд Игоря Дивеева (21 год).
Среди футболистов всех амплуа воспитанник армейцев занял третье место по этому показателю:
- Александр Зинченко («Уфа», 2015 год) – 18 лет и 222 дня;
- Алан Дзагоев (ЦСКА, 2009 год) – 18 лет и 299 дней;
- Кирилл Данилов (ЦСКА, 2026 год) – 19 лет и 10 дней;
- Иван Обляков («Уфа», 2017 год) – 19 лет и 143 дня;
- Арсен Захарян («Динамо», 2022 год) – 19 лет и 149 дней.
Источник: Opta