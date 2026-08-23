Защитник ЦСКА Данилов установил рекорд РПЛ

Игрок ЦСКА Кирилл Данилов забил «Локомотиву» (3:2) в пятом туре чемпионата России.

Он отличился на 50-й минуте прямым ударом со штрафного.

19-летний Данилов стал самым молодым защитником, забившим со штрафного в РПЛ. Он побил рекорд Игоря Дивеева (21 год).

Среди футболистов всех амплуа воспитанник армейцев занял третье место по этому показателю: