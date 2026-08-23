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В «Локомотиве» заявили, что у клуба нет финансовых проблем

23 августа, 11:43
1

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о том, решила ли продажа лидеров команды финансовые проблемы клуба.

«У «Локомотива» нет финансовых проблем, нет долгов и кредитов. Я об этом говорил все эти годы и сейчас говорю. Просто тот потенциал, который накопил «Локомотив», прежде всего качественно работая с игроками, в данный момент был реализован.

В плюс ли это игре команды? Конечно, нет! В плюс ли это экономике клуба? Конечно, да!

Получилась палка о двух концах – с одной стороны, качественная работа тренерского штаба, команды и селекции, которая позволила за достаточно короткий период серьезно развить игроков и повысить их стоимость, – это налицо.

Эти факты никто не будет оспаривать. То, что сегодня, из-за ухода ряда игроков, непростая ситуация, тоже понимаем. Никто не опускает руки, команда работает», – сказал Нагорных.

  • «Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ с 3 очками после 5 туров.
  • Этим летом москвичи продали полузащитников Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Карпукаса в «Зенит», а также форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (1)
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Цугундeр
1787478963
"Веселится и ликует Весь народ. И быстрее, шибче воли, Поезд мчится в чистом поле."
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