В «Локомотиве» заявили, что у клуба нет финансовых проблем

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о том, решила ли продажа лидеров команды финансовые проблемы клуба.

«У «Локомотива» нет финансовых проблем, нет долгов и кредитов. Я об этом говорил все эти годы и сейчас говорю. Просто тот потенциал, который накопил «Локомотив», прежде всего качественно работая с игроками, в данный момент был реализован.

В плюс ли это игре команды? Конечно, нет! В плюс ли это экономике клуба? Конечно, да!

Получилась палка о двух концах – с одной стороны, качественная работа тренерского штаба, команды и селекции, которая позволила за достаточно короткий период серьезно развить игроков и повысить их стоимость, – это налицо.

Эти факты никто не будет оспаривать. То, что сегодня, из-за ухода ряда игроков, непростая ситуация, тоже понимаем. Никто не опускает руки, команда работает», – сказал Нагорных.