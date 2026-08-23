Тренер ЦСКА сделал заявление о сроках восстановления 40-летнего Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, сыграет ли Игорь Акинфеев в 2026 году.

40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.

Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.

В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.

Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.

– Можем увидеть Акинфеева в этом году?

– Его восстановление идет по плану, есть положительная динамика, но о сроках возвращения не готов говорить. Мы очень надеемся на него, он капитан.