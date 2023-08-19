Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

    Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

    Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.

    Девушка запечатлена в джинсовой мини-юбке и босоножках.

    Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.

    • Уроженке Волгограда 21 год.
    • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
    • С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Новости по теме
    «Вперед, «Динамо»!»: тот самый «фанат» из роликов «Спартака» и ЦСКА пригласил динамовских болельщиков на дерби 1
    Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»
    «Зенит» отреагировал на назначение Спаллетти в сборную Италии 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 