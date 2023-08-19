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  • Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

19 августа 2023, 00:08
17

Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.

Девушка запечатлена в джинсовой мини-юбке и босоножках.

Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.

  • Уроженке Волгограда 21 год.
  • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
  • С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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DeStar
1692398635
офигеть!! женщина в шортах, нахрена это здесь?
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O-kolesov
1692419791
ДДС - доска два соска
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k611
1692419847
"Страшную фотосессию"
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oyabun
1692421985
А где вы здесь увидели "эротику"?! Я по утрам и то эротичнее выгляжу )))
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Купа Купыч
1692427652
Обкурилась.
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TANNER
1692427975
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.
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russkiisergei
1692429609
пробег у неё конечно заметен. в 21 год выглядит на 35. Ведущая как шл...ха ведет себя
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mamba9090909
1692430815
Любимая тема бомбардира.))
Ответить
Иван Петров 1986
1692431298
Почему на бомбардире у всех тетей ни сиси ни писи?
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Степашкин Вова
1692433353
Вспомнилась знаменитая фраза: д-билы б-л-я((
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