Ведущая «Матч ТВ» выложила фото в синем топе и колготках

Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.
Девушка запечатлена в синем топе и колготках.
- Уроженке Волгограда 21 год.
- Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
- С этой недели девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.
Фото: социальные сети Анжелики Стубайло
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Источник: «Бомбардир»