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    Ведущая «Матч ТВ» выложила фото в синем топе и колготках

    Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.

    Девушка запечатлена в синем топе и колготках.

    • Уроженке Волгограда 21 год.
    • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
    • С этой недели девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

    Фото: социальные сети Анжелики Стубайло

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 23:33
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5874

      maygli 2 часа назад

      Ведущая Матч ТВ выложила себя... Ей, что ли денег не хватает?
      Предлагает себя по договорной цене.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1513

      balam 5 часов назад

      даешь генича в стрингах! ну или чердака

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4264

      Иван Петров 1986 8 часов назад

      Тема сисек совершенно не раскрыта. Не зачет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      somn > Иван Петров 1986 8 часов назад

      Там не на что смотреть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4264

      Иван Петров 1986 > somn 7 часов назад

      Так я об этом и сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 8 часов назад

      зря всё это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 10 часов назад

      Штакетник, все кости видны еще позирует фу бл-9

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      А передачи они в этой спецодежде ведут?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Дядя Серёжа 7 часов назад

      Без неё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Barmaleushka 7 часов назад

      А охрана труда...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Дядя Серёжа 7 часов назад

      А есть нормы для ТВ-ведущих ? Не дресс-код , а именно что касается ТБ на рабочем месте .
      Была такая тв передача "кинобудка" на уже несуществующем канале ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Fialet 17 часов назад

      Им чего, куёв по жизни не хватает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      RedMaksim97 18 часов назад

      Интересно, болельщицей какого клуба она является?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > RedMaksim97 6 часов назад

      Но если с срачтв, то не трудно догадаться.

      0
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