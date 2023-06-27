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    Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»

    Тренер сборной России Николай Писарев высказался о составе «Динамо».

    «Мне бы хотелось услышать от спортивного блока, Бувача, для чего приглашается новый тренер, под какую задачу. У спортивного блока какие‑то шарахания. Мы не знаем о том, какие цели и задачи стоят перед игроками, какая философия игры.

    На данный момент у «Динамо» два молодых защитника, большая проблема в опорной зоне. Минимум нужно усилить три позиции», – сказал Писарев.

    • «Динамо» возглавил Марцел Личка.
    • Московский клуб занял 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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