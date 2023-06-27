Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о составе «Динамо».

«Мне бы хотелось услышать от спортивного блока, Бувача, для чего приглашается новый тренер, под какую задачу. У спортивного блока какие‑то шарахания. Мы не знаем о том, какие цели и задачи стоят перед игроками, какая философия игры.

На данный момент у «Динамо» два молодых защитника, большая проблема в опорной зоне. Минимум нужно усилить три позиции», – сказал Писарев.