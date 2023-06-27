Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке

Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как изменится игра клуба после прихода Марцела Лички на пост главного тренера.

Личка в прошлом сезоне тренировал «Оренбург».

«Динамо» заняло 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.

«Оренбург» играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход – будем играть в атаку.

Общался с ребятами из «Оренбурга» – впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет», – заявил Фомин.