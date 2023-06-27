Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке

Динамо, с кем вы хотите играть в атаку? С Зенитом? С Краснодаром? С ЦСКА? Со Спартаком? Это будет ваша прямая дорога в Пердив.
Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как изменится игра клуба после прихода Марцела Лички на пост главного тренера.
- Личка в прошлом сезоне тренировал «Оренбург».
- «Динамо» заняло 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.
«Оренбург» играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход – будем играть в атаку.
Общался с ребятами из «Оренбурга» – впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет», – заявил Фомин.