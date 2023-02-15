Эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев восхитился ведущей Ольгой Петриковой перед эфиром. Она пришла в коротком платье.

«Мне стало не до футбола», – сказал Корнеев о встрече с 40-летней Петриковой.

«Александр Неценко и Корнеев держатся из последних сил. Да и я, чего уж», – написал про внешний вид Петриковой ее коллега по эфиру Андрей Романов.

Корнеев сейчас в футболе не работает.

Он был тренером сборной России на бронзовом для нее Евро-2008.

В 1994-1995 годах Корнеев играл за «Барселону».

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