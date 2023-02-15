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  • «Увидел – и мне не до футбола». Корнеев – о внешнем виде 40-летней ведущей «Матч ТВ»

«Увидел – и мне не до футбола». Корнеев – о внешнем виде 40-летней ведущей «Матч ТВ»

15 февраля 2023, 01:18
8

Эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев восхитился ведущей Ольгой Петриковой перед эфиром. Она пришла в коротком платье.

«Мне стало не до футбола», – сказал Корнеев о встрече с 40-летней Петриковой.

«Александр Неценко и Корнеев держатся из последних сил. Да и я, чего уж», – написал про внешний вид Петриковой ее коллега по эфиру Андрей Романов.

  • Корнеев сейчас в футболе не работает.
  • Он был тренером сборной России на бронзовом для нее Евро-2008.
  • В 1994-1995 годах Корнеев играл за «Барселону».

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Источник: телеграм-канал Андрея Романова
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Комментарии (8)
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Марк Аврелий!
1676425283
эти бЛеди забывают, что это не их инстаграмм, а то, что они на государственном канале выступают. Короткие платья и декольте до пупа
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biber.ru
1676435814
Петрикову каждый день!
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Давид59
1676438062
Типичный пост для зимнего перерыва в футболе. Почитали. Орхидея цветёт. Ждём сакуру.
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MaxRnD
1676445312
Так это и не платье - это широкий пояс
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odessakmv
1676454939
а в "цывылизованных" странах в нынешнее время можно было бы с нее и канала при хорошем адвокате бабла срубить "за домогательство" и какую-нибудь"...фобию".. правда за подобную стаейку и она бы сайт "бомбардир" выпотрошила и до конца жизни могла бы не работать вообще....
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Garrincha58
1676466062
чем они там занимаются уй знает чем но только не про футбол особенно ведущие канала вообще не понимают ни х...на про эту игру
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balam
1676466140
основной инстикт
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Axe111
1676531125
О Боже
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