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    «Увидел – и мне не до футбола». Корнеев – о внешнем виде ведущей «Матч ТВ»

    Эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев восхитился ведущей Ольгой Петриковой перед эфиром. Она пришла в коротком платье.

    «Мне стало не до футбола», – сказал Корнеев о встрече с Петриковой.

    «Александр Неценко и Корнеев держатся из последних сил. Да и я, чего уж», – написал про внешний вид Петриковой ее коллега по эфиру Андрей Романов.

    • Корнеев сейчас в футболе не работает.
    • Он был тренером сборной России на бронзовом для нее Евро-2008.
    • В 1994-1995 годах Корнеев играл за «Барселону».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Романова

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