Ротенберга похвалили за трансфер Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал достойными условия перехода полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Переговоры с «Галатасараем» вeл Борис Ротенберг. Считаю, он провeл их очень хорошо. Условия трансфера, которые мы получили, очень достойные», – сказал Нагорных.