Ротенберга похвалили за трансфер Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал достойными условия перехода полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».
«Переговоры с «Галатасараем» вeл Борис Ротенберг. Считаю, он провeл их очень хорошо. Условия трансфера, которые мы получили, очень достойные», – сказал Нагорных.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- 40-летний Борис Ротенберг занимает пост генерального директора красно-зеленых с 12 ноября 2025 года.
Источник: «Чемпионат»