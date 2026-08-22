Реакция Губерниева на «Локомотив» в зоне стыков РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал результат дерби ЦСКА – «Локомотив».
- Железнодорожники уступили в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.
- Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.
«ЦСКА обыграл «Локо» 3-2! Игдисамов молодец, а Галактионову не позавидуешь!
Нет футболистов, из которых можно строить сильную команду!
Ещe двое ушли [Алексей Батраков и Артем Карпукас], и вот вам! Зона стыков и жалкие три очка», – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева