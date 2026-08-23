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«Крылья Советов» пригрозили Губерниеву судом

23 августа, 11:19
16

«Крылья Советов» оценили заявления комментатора Дмитрия Губерниева, отказавшегося извиняться перед клубом за свои высказывания.

«Мы ждeм реакции от руководства «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа Холдинг» на наше официальное обращение. Если этой реакции не будет, либо она окажется не той, которую стоить обоснованно ожидать в сложившихся обстоятельствах, то наш клуб готов обратиться с иском в суд в отношении ведущего телеканала, чтобы добиться справедливого решения. Но очень надеемся, что до этого не дойдeт.

Мы не заинтересованы в эскалации конфликта, который возник лишь из-за одного отдельного человека, и рассчитываем на скорое урегулирование вопроса. Но и оставлять без внимания подобные вещи мы не будем», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», не называя комментатора по имени.

  • Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
  • «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (16)
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Дубина
1787474354
Палки в зубы губа и беги)))
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шахта Заполярная
1787474547
Давно пора ставить на место охреневшего от безнаказанности быдловатое хамло.
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ТяжелаяАртиллерия
1787474762
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1787474853
Нужно просто уволить губу со срач тв, ничего не потеряет канал,а губа нализывать умеет,он на другом пристроится
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gor77
1787476303
Что ж, теперь про этого "телеведущего" только так: „Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз.“ — М. М. Жванецкий.😉
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evgevg13
1787477065
Розгами сечь, пока не обоссытся
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Цугундeр
1787479178
)) Химкинский городской суд проявил надлежащее внимание данному вопросу после тревожного звонка из Сходни..))
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balam
1787479436
на зону губастого!
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crf57
1787479936
Зона давно плачет по этому самовлюбленному нарциссу!
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алдан2014
1787487207
Вечер перестает быть томным. Губу на губу. Запасаемся попкорном
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