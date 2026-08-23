«Крылья Советов» пригрозили Губерниеву судом

«Крылья Советов» оценили заявления комментатора Дмитрия Губерниева, отказавшегося извиняться перед клубом за свои высказывания.
«Мы ждeм реакции от руководства «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа Холдинг» на наше официальное обращение. Если этой реакции не будет, либо она окажется не той, которую стоить обоснованно ожидать в сложившихся обстоятельствах, то наш клуб готов обратиться с иском в суд в отношении ведущего телеканала, чтобы добиться справедливого решения. Но очень надеемся, что до этого не дойдeт.
Мы не заинтересованы в эскалации конфликта, который возник лишь из-за одного отдельного человека, и рассчитываем на скорое урегулирование вопроса. Но и оставлять без внимания подобные вещи мы не будем», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», не называя комментатора по имени.
- Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
- «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».