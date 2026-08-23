«Крылья Советов» пригрозили Губерниеву судом

«Крылья Советов» оценили заявления комментатора Дмитрия Губерниева, отказавшегося извиняться перед клубом за свои высказывания.

«Мы ждeм реакции от руководства «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа Холдинг» на наше официальное обращение. Если этой реакции не будет, либо она окажется не той, которую стоить обоснованно ожидать в сложившихся обстоятельствах, то наш клуб готов обратиться с иском в суд в отношении ведущего телеканала, чтобы добиться справедливого решения. Но очень надеемся, что до этого не дойдeт.

Мы не заинтересованы в эскалации конфликта, который возник лишь из-за одного отдельного человека, и рассчитываем на скорое урегулирование вопроса. Но и оставлять без внимания подобные вещи мы не будем», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», не называя комментатора по имени.