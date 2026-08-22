Игдисамов высказался о волевой победе ЦСКА над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов дал комментарии по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

Армейцы победили в дерби со счетом 3:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Пропустили гол со стандарта перед заменой. Включилась психология, начали оберегать результат. Хотя хотелось бы обороняться выше.

«Локомотив» активно пошел вперед, хорошо оборонялись. Благодарен ребятам за победу. Качество игры и количество созданных моментов очень порадовали сегодня.

Особенность Данилова в любви к футболу. Сейчас он основной защитник ЦСКА, но ни намека на звездность. Он остается таким же Кириллом Даниловым, которого я знаю с малых лет.

Сегодняшний гол дежавю – он такой же гол забил в ворота «Спартака» за молодежку. У него нет потолка», – сказал Игдисамов.