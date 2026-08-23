Кисляк высказался о голе Данилова со штрафного

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о голе защитника команды Кирилла Данилова со штрафного на 50-й минуте матча с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ.

«Подошeл Круговой и сказал, что должен пробить Данилов. У него хорошо получилось пробить. Рад за него. Не знаю, почему он решил пробить под стенкой», – сказал Кисляк.