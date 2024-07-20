Ведущая «Матч ТВ» выложила эротичные кадры с отдыха: «Потерпите»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила свежие кадры.

Девушка похвасталась фигурой на отдыхе.

«Потерпите еще эти фото, ок?» – подписала Юргенсон один из кадров.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Юргенсон раньше работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

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