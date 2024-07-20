Ведущая «Матч ТВ» выложила эротичные кадры с отдыха: «Потерпите»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила свежие кадры.
Девушка похвасталась фигурой на отдыхе.
«Потерпите еще эти фото, ок?» – подписала Юргенсон один из кадров.
Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Юргенсон раньше работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».
41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой
41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье
Источник: телеграм-канала Маргариты Юргенсон