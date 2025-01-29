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Ведущая «Матч ТВ» выложила эротичные кадры в купальнике

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новые фото в соцсети.

Девушка показала, как выглядела в 2023 году.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

  • Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
  • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
  • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: телеграм-канал Маргариты Юргенсон

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Комментарии (2)
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Foxitkuban
1738134846
Сначала "Бомбардир" делает опрос про улучшение ресурса, потом читает массу комментариев про "баб в купальниках", а потом вновь выкладывает фаперские фотки для прыщавых школьников. "...и тут снизу постучали..."
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andr45
1738135559
Какие же страшные шлюхи на Матч ТВ. Впрочем, это объяснимо) Все эти черданцевы, губерниевы и прочие дикторы Матч ТВ представляют собой представителей нетрадиционных сексуальных субкультур)
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